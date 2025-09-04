Çin borsası için önlem düşünülüyor

Bloomberg News, Çinli düzenleyicilerin Ağustos başından bu yana yaşanan güçlü yükselişin ardından borsayı soğutmak için tedbirleri değerlendirdiğini bildirdi. Üst düzey politika yapıcılarına sunulan öneriler arasında, keskin bir geri dönüşün bireysel yatırımcıları etkileyebileceği endişesiyle, bazı açığa satış kısıtlamalarının kaldırılması ve spekülatif işlemlere yönelik denetimin sıkılaştırılması yer alıyor.



Yetkililer, ekonomiyi ve tüketici güvenini desteklemek için daha istikrarlı kazançlar sağlamayı hedefliyor. Herhangi bir önerinin kabul edilip edilmeyeceği henüz belirsizliğini koruyor. Geçtiğimiz ay Pekin'de düzenlenen bir sempozyumda, Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu Başkanı Wu Qing, "uzun vadeli, değerli ve rasyonel yatırımı" teşvik ederken piyasa istikrarını koruma ve "olumlu ivmeyi" pekiştirme sözü verdi.