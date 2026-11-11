Çin borsasında endişe hakim

Şanghay Bileşik Endeksi günü yüzde 0,1 düşüşle 3 bin 661 puana, Shenzhen Bileşen Endeksi ise yüzde 0,5 düşüşle 11 bin 184 puana geriledi. Yatırımcıların Çin 'in iç tüketimin zayıf kalması karşısında dış pazarlara bağımlılığına ilişkin endişelerinin artmasıyla önceki seanstaki kazanımlar tersine döndü.

Güçlü ihracat büyümesi Çin 'in yılbaşından bu yana ticaret fazlasını rekor seviyede ikinci kez 1 trilyon doların üzerine çıkarsa da, iç talep durgun kaldı. Tüketici enflasyonu, büyük ölçüde gıda fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle, Ekim 2026'da bir önceki aya göre yüzde 0,9'dan yüzde 0,7'ye gerileyerek Haziran ayından bu yana en düşük seviyesine ulaştı.

Yetkililer ipotek kredisi kolaylığı ve kredi kolaylaştırma gibi hedefli destek önlemleri uygulamaya koymuş olsa da, bunların henüz somut bir etkisi görülmedi. Dikkat çeken düşüşler arasında Kweichow Moutai (yüzde -1), Zijin Madencilik Grubu (yüzde -2,2), CATL (yüzde -1,1) ve BYD (yüzde -1,6) yer aldı. Bunun aksine, teknoloji hisseleri genel zayıflığın aksine Zhongji Innolight (yüzde 6,2) ve Eoptolink Technology (yüzde 7,2) gibi güçlü kazançlar elde ederek yükseliş gösterdi.