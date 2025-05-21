Çin cadı avı başlattı

ABD geçen hafta yayınladığı kılavuzda, şirketlerin Shenzhen merkezli Huawei'nin Ascend AI çiplerini kullanmaları halinde ihracat kontrollerini ihlal etme riskiyle karşı karşıya kalacaklarını belirtti.



Çin Ticaret Bakanlığı, Çinli firmalara karşı "ayrımcı kısıtlayıcı tedbirler" teşkil edebileceğini söylediği ABD tedbirlerinin uygulanmasına dahil olanlara karşı "karşılık gelen yasal yükümlülükler" olabileceğini söyledi.



Bakanlık sözcüsü yaptığı açıklamada, Çin'in ABD'yi uluslararası ekonomik ve ticari kurallara uymaya ve diğer ülkelerin bilimsel ve teknolojik gelişme haklarına saygı göstermeye çağırdığını söyledi.