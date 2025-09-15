Çin ekonomi politikasında değişiklik yapabilir

Çin'in ekonomik faaliyetleri Ağustos ayında zayıfladı. Pinpoint Asset Management ekonomisti Zhiwei Zhang, bu durumun, maliye politikasının yılın geri kalanında marjinal olarak daha destekleyici hale gelebileceğini gösterdiğini söyledi.



Güçlü ihracat ve sübvansiyonlar, yılın ilk yarısında büyümeyi destekledi, ancak her ikisi de üçüncü çeyrekte zayıfladı.



Zhang, "Politika yapıcıların, Ekim ayında üçüncü çeyrek GSYH verileri açıklandıktan sonra politikaları ince ayar yapabileceklerini düşünüyorum" ifadelerini kullanırken ve yüzde 5'lik büyüme hedefinin ulaşılması zorlaşmadıkça büyük teşvik önlemleri alınmayacağını öngördü.