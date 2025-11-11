Çin ekonomisi "Bekarlar Günü" çılgınlığını gölgeledi

Çin’in en büyük online alışveriş etkinliği olan ve her yıl 11 Kasım'da kutlanan Bekarlar Günü, bu yıl durgun ekonomiyi hareketlendirmek amacıyla beş hafta erken başladı. Bekarlar Günü satışları, Çin ekonomisinin gidişatına dair önemli bir gösterge olarak yakından izleniyor.

AP'ye konuşan, Çin’in güneyindeki Guangzhou şehrinde yaşayan 29 yaşındaki Alice Zhang, bu yıl “Bekarlar Günü” alışveriş festivalinde geçen yıl harcadığının ancak yarısını harcadığını söyledi. Maaşında yüzde 20’yi aşan kesinti sonrası daha ucuz ürünlere yönelen Zhang, ekonomik zorluklar nedeniyle yeni bir ayakkabı almaktan vazgeçtiğini söyledi.

HARCAMALAR EKONOMİK TABLOYU YANSITIYOR

Analistlere göre bu durum, Çin’in Black Friday benzeri indirim döneminin genel tablosunu yansıtıyor. Satış dönemi bu yıl 9 Ekim’de başladı ve bu hafta sona eriyor.

Çinli veri şirketi Syntun, 31 Ekim itibarıyla toplam brüt satışların 1 trilyon yuanı (yaklaşık 140 milyar dolar) aştığını açıkladı. Ancak pandemi ve emlak krizinin ardından tüketici güveni hala zayıf.

İNDİRİMLER TÜKETİCİYİ CEZBETMİYOR

China Market Research Group Genel Müdürü Shaun Rein, festivalin erken başlatılmasının e-ticaret devleri Alibaba ve JD.com’un zayıf tüketici ekonomisini telafi etme çabasını gösterdiğini belirterek “Bu, işlerini canlandırma girişimi ama kolay olmayacak” yorumunu yaptı.

Bağımsız analist Yaling Jiang ise birçok tüketicinin indirimleri “yeterince cazip bulmadığını” söyleyerek “Bu yıl tüketici yorgunluğu çok daha belirgin” ifadelerini kullandı.

DEVLET TEŞVİKLERİ DE ETKİLİ

Bekarlar Günü indirimlerinin cazibesini azaltan bir diğer etken ise hükümetin, eski ev aletlerini veya araçlarını yenileriyle değiştirenlere nakit iade teşvikleri vermesi.

Bain & Company’nin raporuna göre, Çinli e-ticaret devleri satışlarını artırmak için dış pazarlara yöneliyor. Alibaba’ya ait Taobao, bu yıl 20 ülkede eş zamanlı Bekarlar Günü kampanyaları düzenliyor.

ABD’nin küçük gönderilere uyguladığı “de minimis” vergi muafiyetini kaldırmasının ardından Shein ve Temu gibi platformlar satış kaybı yaşarken, Çinli şirketler Tayland, Vietnam ve Filipinler gibi Güneydoğu Asya pazarlarına yönelmiş durumda.