Çin ekonomisi büyümesini yavaşlatabilir

BofA ekonomistleri, daha uygun temeller ve sektöre özel politika önlemlerinin baskıları hafifletmeye yardımcı olduğunu, ancak Çin ekonomisinin arz büyümesinin talebi geride bıraktığı bir ortamda yoluna devam edeceğini söyledi.



BofA, ileriye dönük olarak, geçen yılın daha uygun temelleri ve aşırı yatırım ile aşırı rekabeti frenlemek için devam eden politika çabalarıyla üretici fiyat deflasyonunun önümüzdeki aylarda kademeli olarak yavaşlamasını bekliyor.



Ekonomistler, genel tüketici ivmesinin ılık kalması nedeniyle tüketici fiyatlarının önümüzdeki çeyrekte deflasyonda kalmaya devam etmesinin muhtemel olduğunu da sözlerine ekledi.