Çin ekonomisi Trump'a rağmen büyüdü

Çin ekonomisi, 15 Temmuz'da açıklanan resmi verilere göre, 2025'in ilk yarısında yüzde 5,3 büyüdü. Ancak ABD ile devam eden ticaret gerginliği ikinci çeyrekte ivme kaybetti.



Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan 2025 yılının ilk yarısına ilişkin gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) rakamı, hükümetin "yaklaşık yüzde 5" olan tam yıllık büyüme hedefiyle genel olarak uyumlu.



Yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,4'lük büyümeyle güçlü bir başlangıç yapan ülke, ikinci çeyrekte ticaret gerginlikleri ve uzun süredir devam eden emlak krizinin etkisiyle büyümeyi yüzde 5,2'ye düşürdü.



Çin şimdiye kadar ani bir düşüşün üstesinden gelmeyi başardı, bunun nedeni ise Mayıs ortasında ABD ile kırılgan bir ticaret ateşkesi imzalandı ve hükümetin politika desteği. Ancak analistler, ihracatın ivme kaybetmesi ve tüketici güveninin düşük kalması nedeniyle 2025'in ikinci yarısının daha zorlu geçebileceği konusunda uyarıyor.



Haziran ayı ticaret rakamları, gümrük vergilerinin ertelenmesiyle birlikte yükselişe geçti.Çin mallarına uygulanan vergiler yüzde 145'ten yüzde 55'e düşürüldü. İhracatçılar, Ağustos ayındaki son teslim tarihinden önce siparişleri göndermek için acele etti ve bu da ticarete geçici bir ivme kazandırdı.



ING'nin Büyük Çin Baş Ekonomisti Lynn Song, 14 Temmuz'da müşterilerine gönderdiği notta "Genel olarak, ihracat yılın ilk yarısında çoğu tahmincinin beklediğinden daha iyi performans gösterdi ve yılın başındaki oldukça kötümser tahminleri rahatlıkla aşan ilk yarı GSYİH'sine katkıda bulundu." dedi.



Uzmanlar, ABD-Çin ticaret savaşı nedeniyle artan dış belirsizliklerin, politika yapıcılar üzerinde büyümeyi desteklemek için ek teşvikler uygulanması yönünde baskı yaratabileceğini söylüyor.