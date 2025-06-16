Çin ekonomisi uçurumdan yuvarlanıyor mu?

Capital Economics'e göre ABD-Çin ticaret ateşkesi geçen ay Çin ekonomisinde daha geniş çaplı bir ivme kaybını engelleyemedi.



Ekonomist Zichun Huang, “Tarifelerin yüksek kalmaya devam etmesi, mali desteğin azalması ve yapısal engellerin sürmesi nedeniyle büyümenin daha da yavaşlaması muhtemel” dedi.



Tüketim, Pekin'in takas programının perakende satışları desteklemesiyle parlak bir nokta oldu.



CE, ticari ateşkesin hanehalkının ticaret savaşına ilişkin endişelerini de azalttığından şüpheleniyor. Ancak sabit varlık yatırımlarındaki büyüme, özellikle gayrimenkul yatırımlarındaki daha derin bir daralma nedeniyle beklentileri karşılayamadı. Sanayi üretimindeki büyüme de kısmen zayıflayan dış talep nedeniyle yavaşladı ve CE ihracatın daha da yavaşladığını düşünüyor. Huang, bu yılki bütçenin 2Y'de mali desteğin yavaşlayacağına işaret ettiğini ve emlak krizinin ağırlığını sürdürmesini beklediğini de sözlerine ekledi. CE, 2025 GSYİH büyümesini sadece yüzde 3,5 olarak tahmin ediyor.