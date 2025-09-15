Çin ekonomisi zayıflıyor

Çin ekonomisi Ağustos ayında perakende satışlar, sanayi üretimi ve yatırımlardaki yavaşlama, işsizlikteki artış ve emlak piyasasındaki devam eden zorluklarla birlikte yeniden zayıflama belirtileri gösterdi.



Üçüncü çeyreğin başında yüzde 5,7 olan sanayi üretimi artış oranı, geçtiğimiz ay sadece yüzde 5,2 olarak gerçekleşti. Ekonomistler ise yüzde 5,8 büyüme bekliyorlardı.



Perakende sektörü yıllık bazda sadece yüzde 3,4 büyüdü ve beklentilerin altında kaldı, sanayi üretimi ve sabit varlık yatırımları da tahminlerin altında kaldı. Yeni konut satışları ve fiyatları düşmeye devam ederken, emlak yatırımları ilk sekiz ayda yüzde12,9 azaldı.



Yılın ilk 8 ayında sabit varlık yatırımları sadece yüzde 0,5 arttı. Ekonomistler yüzde 1,3 büyüme bekliyorlardı. Geçen yılın 8 ayında büyüme yüzde 1,6 seviyesindeydi.



Üretici fiyatları yüzde 2,9 düşerken, tüketici fiyatları sıfıra yakın seyrederek deflasyonist baskılar devam etti. İhracat da yavaşlayarak Ağustos ayında sadece yüzde 4,4 arttı ve son altı ayın en zayıf büyümesini kaydetti.



Ekonomistler, ihracat ve stok birikiminin etkisiyle yılın başlarında beklenenden daha güçlü bir büyüme kaydeden ekonominin ivme kaybettiğini belirtiyor. Beyaz eşya ve elektrikli araç takasları için verilen sübvansiyonlar gibi Pekin'in mütevazı teşvik çabaları, tüketim üzerinde sınırlı bir etki yarattı.



Çin, 2025 yılında yüzde 5 büyüme hedefine doğru ilerlemeye devam ederken, politika yapıcılar koşullar kötüleşmedikçe yeni büyük teşviklerden kaçınabilir. İhracata ve yatırıma bağımlılık, küresel ve yerel zorluklarla karşı karşıya kaldıkça, tüketime doğru yeniden dengeleme çağrıları devam ediyor.