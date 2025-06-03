Çin ekonomisinde daralma işareti

Caixin Media ve S&P Global tarafından açıklanan verilere göre, Caixin imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Mayıs ayında Nisan ayındaki 50,4 seviyesinden 48,3'e geriledi.



Endeks son sekiz ayda ilk kez genişleme ile daralmayı birbirinden ayıran 50 seviyesinin altına düştü.



19 AY SONRA DÜŞTÜ



Caixin'e göre düşüşte yeni siparişlerin son iki buçuk yılın en hızlı düşüşünü kaydetmesi etkili oldu. Yeni ihracat siparişleri de Temmuz 2023'ten bu yana en düşük seviyeye ulaştı. Fabrika üretimini takip eden bir alt endeks 19 ay sonra ilk kez düştü.



Caixin Insight Group ekonomistlerinden Wang Zhe, “Genel olarak, Mayıs ayında imalat arz ve talebi denizaşırı talebin etkisiyle geriledi” dedi.



İŞÇİ ALIMLARINDA TEMKİNLİ DAVRANIYORLAR



Wang, istihdamı takip eden alt endeksin Nisan ayına kıyasla daha hızlı daraldığını ve imalatçıların işçi alımı konusunda temkinli davrandığını söyledi.



Çin'in resmi imalat PMI endeksi Mayıs ayında iyileşerek Nisan ayındaki 49,0 seviyesinden 49,5'e yükseldi, ancak daralma bölgesinde kalmaya devam etti.