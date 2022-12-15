Çin ekonomisinde durgunluk işaretleri

Çin'de kasım ayı ekonomik göstergelerinde, ekonomik toparlanmanın yavaşladığına dair işaretlerin sürdüğü gözlendi.



Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, kasımda sanayi üretimi önceki aya göre daha düşük artışlar kaydederken, perakende satışlar yıllık bazda azaldı.



Tüketimin ölçüsü kabul edilen perakende satışlar, ekimdeki yüzde 0,5'lik azalmanın ardından kasımda yüzde 5,9 gerileyerek bahar aylarından bu yana en büyük düşüşü kaydetti.



Perakende satışlar, başta ülkenin en büyük kenti Şanghay olmak üzere büyük nüfusu barındıran, kritik sanayi ve iş kollarına ev sahipliği yapan şehirlerinde uygulanan Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle nisanda yüzde 11,1, mayısta yüzde 6,7 azalmıştı.



Tüketimdeki düşüş, ekonomik toparlanmanın zayıfladığı ve durgunluk belirtilerinin işareti olarak değerlendiriliyor.



Sanayi üretimi, kasımda yıllık bazda yüzde 2,2 artarken, ekimdeki yüzde 5,5'lik artışın altında kaldı.



Altyapı, taşınmazlar, makine ve donanım harcamalarını içeren sabit sermaye yatırımları ise yılın 11 ayında, önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 5,3 artış gösterdi. Sabit sermaye yatırımları ilk 10 ayda yüzde 5,8 artmıştı.



Gayrimenkul yatırımları ise yılın 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 azaldı.



Konut fiyatları, büyük ve orta ölçekteki 70 şehirde azaldı. Kasımda 70 şehrin 51'inde yeni konut fiyatları, 62'sinde ise ikinci el konut fiyatları düşüş kaydetti. Ekimde 58 şehirde yeni konut fiyatları, 62 şehirde ise ikinci el konut fiyatları azalmıştı.



İŞSİZLİK ARTTI

İşsizlikteki artış ve genç işsizliğinin hala yüksek olması da ekonomik toparlanmanın halen kırılgan durumunda bulunduğunun işareti olarak yorumlanıyor.



Kentlerdeki işsizlik oranı kasımda geçen aya göre 0,2 puan artışla 5,7'ye çıktı. 16-24 yaşlarındaki nüfustaki işsizlik, ekimde yüzde 17,9 iken kasımda yüzde 17,1'e indi.



Omicron'un bulaşıcılığı yüksek alt varyantlarının yayılmasıyla sonbaharda ülkede vaka sayısı artarken, çok sayıda şehirde uygulanan kısmi kapanmaların tüketimi olumsuz etkilediği görüldü.



Öte yandan kapanma dönemlerinde internet alışverişlerinin artması nedeniyle çevrim içi perakende satışların ilk 11 ayda geçen yıla göre yüzde 4,2 arttığı bildirildi.



Ekonomik göstergeler toparlanmanın dalgalı seyrettiğini ortaya koyarken, hükümetin bu yıl için yüzde 5,5 civarında olmasını öngördüğü büyüme hedefine ulaşılıp ulaşılamayacağı belirsizliğini koruyor. Çin ekonomisi, ilk üç çeyrekte yüzde 3 büyüme kaydetmişti.