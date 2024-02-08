Çin enflasyonunda 15 yılın en hızlı düşüşü

Çin'de enflasyon son 15 yılın en hızlı düşüşünü kaydetti.



Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre tüketici fiyatları (TÜFE) ocak ayında bir önceki yıla göre yüzde 0,8 düştü.



Ülkede enflasyon üst üste dördüncü ayında düşerken, 2009'dan bu yana en sert daralmasını yaşadı. Piyasalar, enflasyonda yüzde 0,5 düşüş tahmin ediyordu.



TÜFE aylık bazda ise yüzde 0,3 artışla beklentilerin altında kaldı.



Enflasyondaki sert düşüş emlak sektörü ve borsadaki çöküşün yanı sıra ihracat gelirlerindeki zayıflama ile mücadele edilen bir döneme denk geldi.



Analistler, politika yapıcıların dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde yatırımcı güvenini canlandırmak için karşılaştıkları zorlukların altını çizdi.

Ülkede üretici fiyatlarındaki düşüş de devam etti. Üretici fiyat endeksi ocak ayında yıllık bazda yüzde 2,5 geriledi. Ekonomistler, uzun süreli deflasyonun iş dünyası ve tüketici güvenini zedeleyebileceği konusunda uyardı.