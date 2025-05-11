Çin etkisi Alman otomotiv devlerini sarstı: Karlar ilk çeyrekte 3 hane geriledi

Alman otomotiv sektörünün üç büyük şirketi Mercedes-Benz, BMW ve Volkswagen Grubu, yılın ilk çeyreğinde ciddi kar kaybı yaşadı. Çin’deki düşen satışlar, artan üretim maliyetleri ve ABD'nin gümrük vergileri, sektörün geleceğine dair endişeleri artırdı.



Mercedes-Benz'in karı yüzde 40,7, BMW’nin yüzde 25,2 ve Volkswagen’in karı yüzde 37 oranında geriledi.



"2026'DA YENİDEN YÜKSELİŞ MÜMKÜN"



Almanya’nın önde gelen otomotiv uzmanlarından Prof. Dr. Ferdinand Dudenhöffer, kar düşüşünün temel nedeninin Çin pazarı olduğunu belirtti. Ancak şirketlerin, Çinli teknoloji firmalarıyla gerçekleştirdikleri işbirlikleri ve yeni teknolojilere yaptıkları yatırımlarla 2026 itibarıyla toparlanabileceğini söyledi.



Dudenhöffer, “Şanghay’daki kongrede Alman üreticiler, Çinli şirketlerle nasıl çalışacaklarını ve teknolojilerini nasıl geliştireceklerini gösterdi. Yeni teknolojilerle 2026’da yeniden yükseliş mümkün” dedi.



ABD Başkanı Donald Trump’ın otomobil ithalatına yüzde 25 ek vergi getirmesi, Alman üreticiler için yeni bir tehdit oluşturuyor. Dudenhöffer, bu durumun ABD’de yatırım ortamında belirsizlik yarattığını ve üreticilerin yönünü Asya’ya çevirebileceğini belirtti.



“ABD kaybedecek,” diyen Dudenhöffer, Amerikan yönetiminin iklim değişikliği konusundaki ilgisizliğini de eleştirdi.



MALİYET BASKISI ARTIYOR



Elektrikli araçlara geçişin getirdiği yüksek maliyetler, yazılım sorunları, geri çağırmalar ve yeniden yapılandırma giderleri, Alman otomotiv üreticilerinin karlarını baskılıyor. İşten çıkarmalar ve diğer maliyet azaltıcı önlemler gündemde.



Çin’de araç başına ortalama işçilik maliyeti 600 dolarken, bu rakam Almanya’da 3.300 dolara kadar çıkıyor. Bu fark, küresel rekabette Alman şirketlerini zorluyor.



OTOMOTİV ALMANYA İÇİN ÖNEMLİ



Almanya'da otomotiv sektörü, ülkenin toplam katma değerinin yüzde 5’ini, sanayi istihdamının ise yüzde 14’ünü oluşturuyor. Sektör, 290 milyar avroluk ihracatıyla toplam ihracatın yüzde 17’sine katkı sağlıyor.



Haziran 2024 itibarıyla sektörde, tedarikçiler hariç 773 bin kişi istihdam ediliyor.





Çin, Alman otomobil üreticileri için en büyük pazar konumundayken, son yıllarda yerli Çinli üreticiler pazarda ciddi üstünlük kurmaya başladı. BYD, Nio ve Geely gibi markalar pazar paylarını hızla artırırken, Alman üreticilerin Çin'deki etkisi azalıyor.



Çin’de üretilen ucuz, sübvanse edilen elektrikli otomobillerin Avrupa pazarında da hızla yayılması, Alman otomotiv sektörü için uzun vadeli başka bir tehdit olarak öne çıkıyor.

