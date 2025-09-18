Çin faize dokunmadı

Çin Merkez Bankası (PBOC), ABD Merkez Bankası'nın (Fed) birkaç saat önce aldığı faiz indirme kararına rağmen, parasal ayarları gevşetme konusunda acele etmediğini göstererek Perşembe günü kilit faiz oranını değiştirmedi.



PBOC, Perşembe günü açık piyasa işlemleri yoluyla 487 milyar yuan (68.56 milyar dolar) değerinde yedi günlük ters repo enjekte etti ve oranı, önceki operasyondan bu yana %1.40'ta sabit tuttu.



Yedi günlük ters repo faizi artık ekonominin ana politika faizi olarak hizmet veriyor.



Piyasa gözlemcileri, ekonomideki genel yavaşlamaya rağmen, dirençli ihracatın ve borsa rallisinin politika yapıcıların yeni teşvikler vermekten kaçınmasına olanak sağladığını söyledi.



Goldman Sachs'ın baş Çin ekonomisti Hui Shan, bir notta, "Ekonomi beklendiği gibi yavaşlasa da, yavaşlamanın boyutu varsaydığımız kadar büyük görünmüyor. Ağustos ayı faaliyet verilerinin detayları ve sahadan gelen bilgiler, Çin ihracatındaki direncin muhtemelen devam edeceğini ve Çin hükümetinin bu yıla planlanan bazı politika desteklerini gelecek yıla kaydırabileceğini gösteriyor" dedi.



Bazı analistler, dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin bu yılki "%5 civarında" büyüme hedefini yakalamaya devam etmesini sağlamak için yılın ilerleyen dönemlerinde parasal gevşeme tedbirleri alınma şansı olduğunu da görüyor.



ANZ'nin kıdemli Çin stratejisti Xing Zhaopeng, "Dördüncü çeyrekte hala gevşeme şansları var," dedi.



"Mevcut büyüme yavaşlaması, yıllık '%5.0 civarında' büyüme hedefini baltalamak için henüz yeterli değil. 15. Beş Yıllık Plan ve uzun vadeli yapısal reformlar kilit öncelikler olmaya devam ediyor. Dördüncü Genel Kurul'un ardından, politika odağı kısa vadeli büyümeye geri dönebilir."

