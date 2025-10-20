Çin ile tavuk ayağı diplomasisi

Türkiye'de yılda en az 60 bin ton tavuk ayağı üretiliyor. Ancak bu ürün yurtta tüketilmiyor.

Çin gibi ülkelere ihraç edildiğinde ise katma değer yaratıyor. Kuş gribi salgını nedeniyle 2022'den beri ihracatın yasak olduğu bu ürün için diplomasi trafiği sürüyor.



Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çin ziyaretinde kanatlı sektörüyle ilgili yoğun temasların sürdüğünü ve anlaşma aşamasına yaklaşıldığını söylemişti. Sektör temsilcileri de ihracatın bir an önce yeniden başlaması için çağrı yapıyor.



2-3 KAT DÖVİZ GETİRECEK



Ege İhracatçı Birlikleri Başkanı Bedri Girit, tavuk ayağının çok katma değerli bir ürün olduğuna ve Çin'e direkt satışla 2-3 kat fazla döviz getireceğine dikkat çekti.

"2 bin 400 dolara satmak varken 800-bin dolara satmak bizi rahatsız ediyor" diyen Girit şöyle devam etti: "Türkiye'de 60-70 bin ton satılabilir tavuk ayağı üretiliyor. Bu çok ciddi bir rakamdır. Direkt ihracata başlarsak satacağımız en düşük rakam 2 bin 200 dolar. Bu, bizim 200 milyon doları görmemiz demek.



KARANTİNA LİSTESİ



Gözler ihracatın yeniden başlaması için Türkiye'nin karantina listesinden çıkarılacağı zamana çevrildi. Sektör temsilcileri, yakın zamanda bu sürecin tamamlanacağı görüşünde.

