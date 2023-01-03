Çin imalat sanayisi 5 aydır daralma sürecinde

Ekonomi ve finans haberleri servisi Caixin'in Çin Genel İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ekim ayında önceki aya göre 0,4 puan azalarak 49'a düştü.



Endeks, Ağustos 2022'den bu yana, büyüme eşiği olan 50 puanın altında seyrediyor.



PMI endekslerinde 50'nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerdeki artışa, altındaki değerler azalmaya işaret ediyor.

YENİ YILDA TOPARLANMA BEKLENİYOR



Piyasa araştırma şirketi IHS Markit'in imalat sektöründeki işletmelere gönderdiği anketlerle hazırlanan endeks, ağustosta 49,5, eylülde 48,1, ekimde 49,2 ve kasımda 49 ile büyüme eşiğinin altında kalmıştı.



Analistler, sonbahardaki Covid-19 salgınları ve karantina tedbirlerinin üretim üzerindeki olumsuz etkisinin sürdüğü, yıl sonunda tedbirlerinin gevşetilmesine yönelik politika değişikliğinin ardından yeni yılda sektörde toparlanma beklenebileceğini öngörüyor.



Ulusal İstatistik Bürosu'nun açıkladığı resmi imalat sanayi PMI endeksi ise önceki aya göre 1 puan azalarak 47'ye gerilemişti.