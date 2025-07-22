Çin mallarına yüzde 23'lük önlem sürecek

Çin menşeli 9105.21.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan "elektrikle çalışan duvar saatleri" ürünü ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması tamamlandı.



Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği ile yürürlüğe giren karara göre CIF bedelinin yüzde 23'ü oranında uygulanan dampinge karşı önlem devam edecek.

