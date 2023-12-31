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Çin menşeli ateşleyicilerin ithalatında damping önlemi sürecek

Çin menşeli ateşleyiciler (yalnız gazlı fırın ve ocaklarda ateşleme sistemi olarak kullanılanlar) ürününün ithalatı için uygulanan dampinge karşı önlemin devam etmesine karar verildi.

Çin menşeli ateşleyicilerin ithalatında damping önlemi sürecek

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, söz konusu ürünün ithalatına yönelik başlatılan ve Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması tamamlandı.

Soruşturma neticesinde, menşeli ürünlere yönelik önlemin yürürlükten kaldırılması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu belirlendi.

Bu nedenle, söz konusu ürünün ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemin CIF bedelinin yüzde 24,55 oranında uygulanmaya devam edilmesine karar verildi.​​​​​​​

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