Çin menşeli çelik ithalatına nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldı

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, Çin menşeli sıcak haddelenmiş rulo halinde olmayan yassı çelik (kalın levha) ithalinde masraflar, sigorta ve navlun dahil teslim bedelinin yüzde 16,89'u ve yüzde 22,55'i oranında dampinge karşı kesin önlem yürürlükte bulunuyor.



Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ tarafından yapılan başvurunun incelenmesi neticesinde, yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, Çin menşeli önlem konusu ürüne yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına kararlaştırıldı.



Öte yandan Malezya menşeli, ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri dış lastikleri (kauçuktan yeni dış lastikler) ithalatına yönelik başlatılan soruşturmada, Malezya'da yerleşik firmaların yürürlükteki dampinge karşı önlemden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda yürürlükteki dampinge karşı önlemi etkisiz kılmadığı sonucuna ulaşıldı.

Bu çerçevede, Malezya menşeli soruşturma konusu eşya ithalatında başlatılan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın önlemsiz olarak kapatılmasına karar verildi.

