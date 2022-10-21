Çin menşeli fermuarlar için damping önlemi

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, "dişleri adi metallerden olan" ve "diğerleri" kategorisindeki fermuarlar için yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması tamamlandı.



Soruşturma sonucu, mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptandı.



Değerlendirme sonunda, yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemin kilogram başına 3 dolar olarak uygulanmaya devam edilmesine karar verildi.