Çin Merkez Bankası ekonomiyi destekleyecek

Çin Merkez Bankası, yayınladığı dördüncü çeyrek uygulama raporunda para politikasının esnek, kesin ve etkili olması gerektiğini belirtti. Banka, likiditeyi makul ölçüde bol tutacağını bildirdi.



Bankanın raporunda ekonomideki toparlanma işaretlerinin düzensiz olduğu ve artan deflasyonist risklerin ortasında fiyat istikrarının korunduğu ifade edildi. İç talebin artırılması için politikanın esnek ve hassas tutulacağı kaydedildi.



Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi, zayıf tüketici talebi ve yavaşlayan fiyatlarla mücadele ediyor. Bu durumlar merkez bankasını politikayı gevşetmeye zorlarken, yuan istikrarının korunması için bankanın manevra alanının sınırlı olduğu belirtiliyor.



Çin'de tüketici fiyatları yaklaşık 15 yılın en sert düşüşünü kaydetti. Aynı dönemde üretici fiyatlarında da gerileme yaşandı. Deflayonist riskler, ekonomiyi canlandırmak için adımlar atan politikacılar üzerindeki baskıyı artırdı.



Merkez Bankası, emlak piyasasını desteklemek için taahhüt ettiği ek kredi imkanını iyi bir şekilde kullanacağını belirtti. Banka, yuan döviz kurunu temelde makul bir seviyede sabit tutacağını yineledi.

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