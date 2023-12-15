Çin Merkez Bankası, politika faizini sabit bıraktı

Çin Merkez Bankası, politika faizini sabit tutarken piyasaya nakit sağladı.



PBoC'dan yapılan açıklamada, MLF ile bankalara yüzde 2,5 faizle bir yıl vadeli 1 trilyon 450 milyar yuan (yaklaşık 204 milyar dolar), ters repo işlemleri ile de yüzde 1,8 faizle 7 gün vadeli 50 milyar yuan (yaklaşık 7 milyar dolar) aktarıldığı bildirildi.



Açıklamada, işlemlerle, "bankacılık sistemindeki likiditeyi yeterli seviyede tutma" ve "piyasaya orta ve uzun vadede uygun miktarda temel para birimi arz etmenin" amaçlandığı kaydedildi.



MLF, Çin bankalarının menkul varlıkları karşılığında Merkez Bankası'ndan orta vadeli kredi almasına olanak sağlıyor.



Ters repo işlemlerinde ise Merkez Bankası, menkul varlıkları ileri tarihte geri satmak üzere satın alarak piyasaya nakit aktarıyor.

