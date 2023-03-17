Çin Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık adımı

Çin Merkez Bankası'ndan (PBoC) yapılan açıklamada, zorunlu karşılık oranının 27 Mayıs'tan itibaren 25 baz puan azaltılacağı bildirildi.



Piyasaya daha fazla likidite sağlamayı ve kredi piyasasını rahatlatmayı hedefleyen kararın, yaklaşık 500 milyar yuan (yaklaşık 72,6 milyar dolar) nakit varlığı serbest bırakacağı tahmin ediliyor.



Çin Merkez Bankası, kararın ardından ülkedeki finans kuruluşlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının ağırlıklı ortalamasının yüzde 7,6'ya ineceğini belirtti.



Karar, zorunlu karşılık oranı halihazırda yüzde 5 olan kuruluşları kapsamayacak. Dolayısıyla bu, ülkedeki asgari zorunlu karşılık oranı olacak.



Banka, karara dair açıklamasında, ihtiyatlı para politikası izleneceği, para politikası araçlarının daha etkin kullanılacağı, piyasada yeterli likidite bulunmasının sağlanacağı, para arzının ve sosyal finansmanın nominal ekonomik büyümeye paralel artacağı ve aşırı parasal genişlemeden kaçınılacağı mesajları verildi.



Açıklamada, "reel ekonominin kilit sektörlerine ve zayıf halkalarına daha iyi destek sağlanacağı" da kaydedildi.



PBoC, 2022'nin nisan ve aralık ayalarında, iki kez zorunlu karşılık oranını 25 baz puan azaltmıştı.



Çin'de 2018 yılında yüzde 15 olan zorunlu karşılık oranı, son 5 yılda 15 kez azaltılarak bugünkü seviyesine geldi.



PBoC, ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) farklı bir yol izleyerek kısmi parasal genişlemelerle Kovid-19 kısıtlamaların durgunluğa sürüklediği ekonomiyi canlandırmaya çalışıyor. Banka, faizleri sabit tutarken, zorunlu karşılık oranını azaltarak piyasaya yeni likidite aktarmayı hedefliyor.

