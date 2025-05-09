Çin otomobil devinden Türkiye'ye özel model | Yüzde 10 ÖTV diliminde yer alıyor!

Türkiye fabrika yatırım süreci devam eden Çinli otomobil markası BYD, Türkiye'ye özel bir model geliştirdi.

Yapılan açıklamaya göre, markanın D segment elektrikli sedan modeli Seal'in Türkiye için özel olarak üretilen 160 kW'lık yeni güç ünitesi, yüzde 10 ÖTV diliminde yer alıyor.

BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, "BYD SEAL Design, yüzde 10 ÖTV dilimine giren bir sedan model olarak Türk tüketicileri için önemli bir alternatif olacak" dedi.



BYD, Türkiye pazarı için özel olarak geliştirdiği SEAL modelinin 'Design' versiyonunu mayıs ortasından itibaren satışa sunacak.

Model, tanıtım dönemine özel 1 milyon 850 bin liralık tavsiye edilen satış fiyatıyla müşterilerle buluşacak.



460 KİLOMETRE MENZİL SUNUYOR



Tasarım ve teknolojisiyle elektrikli otomobil dönüşümünü daha erişilebilir hale getirmeyi hedefleyen model,160 kW (218 beygir) gücündeki motoruyla 0'dan 100 kilometre hıza 6,9 saniyede ulaşıyor. Tek motorlu ve arkadan itişli bu versiyon, 61,4 kilovat saat (kWsa) kapasiteli bataryasıyla Dünya Çapında Uyumlaştırılmış Hafif Taşıtlar Test Prosedürü (WLTP) karma sürüş verilerine göre 460 kilometre menzil sunuyor ve bataryası yüzde 30'dan 80'e 'DC' hızlı şarjıyla 26 dakikada doluyor.

Dört tekerlekten çekişli versiyonundan yeni jant tasarımıyla farklılaşan model, 18 inçlik sportif jantlarıyla müşterilere sunuluyor. 'Buz Mavisi', 'Atlantis Grisi', 'Bulut Grisi', 'Gece Siyahı' ve 'Saf Beyaz' olmak üzere beş farklı dış renk seçeneğiyle satın alınabilen model, iç mekanda siyah veya açık mavi vegan deri döşeme seçeneğiyle sunuluyor.



