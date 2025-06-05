Çin para bulmanın peşinde... Herkesin gelirini inceliyorlar

Çin, vatandaşların denizaşırı gelirlerinden vergi toplama çabalarını yoğunlaştırıyor ve geçen yıl ultra zenginleri hedef aldıktan sonra incelemelerini daha az varlıklı bireylere doğru genişletiyor.



İsminin açıklanmasını istemeyen kişiler, yetkililerin artık yatırım getirileri, temettüler ve çalışan hisse senedi opsiyonları da dahil olmak üzere geniş bir offshore gelir yelpazesini mercek altına aldığını söyledi.



YATIRIM KAZANÇLARI YÜZDE 20'YE KADAR VERGİLENDİRİLEBİLİYOR



Bloomberg'ün haberine göre vergi hizmeti sağlayıcıları, son aylarda 1 milyon dolardan daha az varlığa sahip müşterilerden gelen taleplerde bir artış gördü. Bu, büyük ölçüde en az 10 milyon dolara sahip bireyleri hedef alan geçen yılki baskıdan kayda değer bir değişim. Bu kişilerden biri, özellikle ABD ve Hong Kong hisse senetlerinde olmak üzere offshore yatırımları olan Çinli sakinlerin vergi makamlarının temel odak noktası olduğunu da sözlerine ekledi.



Devlet Vergi İdaresi yorum talebine hemen yanıt vermedi.



ÇİN GELİRLERİNİ ARTIRMAYA ÇALIŞIYOR



Çinli yetkililer, Pekin'in ABD gümrük tarifelerine karşı teşvikleri artırması nedeniyle mali geliri artırmaya ve rekor bütçe açığını daraltmaya çalışıyor. Yerel yönetimler, uzun süren emlak krizi ve borçlanmanın azaltılması nedeniyle artık harcamalarını finanse etmek için arazi satışlarına veya aşırı borçlanmaya güvenemeyecekleri için gelir için baskı altındalar.



ÇİNLİLER PARALARINI YURT DIŞINA KAÇIRIYOR



Aynı zamanda Çinli yatırımcılar, ekonomi zora girdikçe ve özel teşebbüs üzerindeki baskılar arttıkça servetlerini yurtdışına kaydırmaya başladılar. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in “ortak refah” için yaptığı baskı da güveni azalttı, ancak Çinli lider son zamanlarda girişimciler arasındaki güveni desteklemek için yüksek profilli bir girişimde bulundu.



Bloomberg hesaplamalarına göre, anakara yatırımcıları bu yıl şimdiye kadar sınır ötesi ticaret bağlantısı aracılığıyla Hong Kong'da işlem gören hisse senetlerine yaklaşık 658 milyar HK$ (83,9 milyar dolar) akıttı, bu rakam geçen yılın aynı dönemindeki çıkışların iki katından fazla.