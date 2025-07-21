Çin sanayisi daha da devleşecek

Çin Sanayi ve Enformasyon Teknolojileri Bakanlığı sözcüsü Tao Qing'e göre, Pekin makine, otomotiv ve elektrikli ekipman sektörlerindeki büyümeyi istikrara kavuşturmak için eylem planları uygulamaya koyacak. Girişim, "birinci sınıf tedarik kapasitesini iyileştirmeyi" ve hem niteliksel iyileştirmeleri hem de istikrarlı niceliksel büyümeyi teşvik etmeyi amaçlıyor.



Tao, makine ve güç ekipmanları için benzer girişimlerin yanı sıra otomotiv endüstrisi için bir dijital dönüşüm planının da uygulamaya konulacağını ekledi. Bakanlık ayrıca, daha geniş kapsamlı endüstriyel stratejisinin bir parçası olarak "modası geçmiş üretim kapasitesinin düzenli bir şekilde sonlandırılmasını" teşvik etmeyi planlıyor.