Çin stoklamaya başladı, demir fiyatları yükseldi

Çin'deki çelik üreticilerinin Ulusal Gün tatili sonrası stoklama faaliyetleri demir cevheri fiyatlarını yukarı çekerken, yüksek kok fiyatlarının etkisiyle kar marjları üzerindeki baskı devam etti. Küresel piyasalarda ise Çin'in çelik ihracat kısıtlamalarına dair endişeler ve AB'nin ithalat kotalarını azaltma önerileriyle gerilim arttı.



Dalian Emtia Borsası'nda işlem gören demir cevheri vadeli işlemleri yüzde 1,09 artışla ton başına 791,5 yuan seviyesine yükselirken, Singapur Emtia Borsası'ndaki gösterge demir cevheri fiyatları yüzde 0,14 artışla ton başına 104,35 dolar oldu.



Ancak, çelik üreticilerinin yüksek kok fiyatları nedeniyle kar marjları baskı altında kaldı. Özellikle Çin'in çelik ihracatına yönelik kısıtlamalar ve Avrupa Birliği'nin tarife dışı çelik ithalat kotalarını yarıya indirme ve Çin çeliğine yüzde 25 ila yüzde 50 arasında değişen ek gümrük vergileri uygulama planları, piyasalarda endişe yarattı. AB'li çelik üreticileri şu anda yüzde 67 kapasiteyle faaliyet gösteriyor.



Bu gelişmelerin yanı sıra, Çin'in BHP'den demir cevheri alımlarını geçici olarak durdurduğu bildirildi. Dalian Emtia Borsası'nda kok kömürü ve kok fiyatları düşüş kaydederken, Şanghay'daki çelik göstergelerinin ise karışık bir performans sergilediği görüldü.

