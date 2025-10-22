Çin tahvilinin getirisi düştü

Çin'in 10 yıllık devlet tahvili getirisi, yatırımcıların Çin Halk Bankası'nın para politikasını gevşeteceğine dair artan beklentilerine yönelmesiyle Çarşamba günü yaklaşık yüzde 1,76 ile iki ayın en düşük seviyesine yakın seyretti.



Piyasalar, merkez bankasının ABD-Çin ticaret gerginliğinden kaynaklanan riskler arasında ekonomiyi desteklemek için yıl sonundan önce hem gösterge faiz oranını hem de zorunlu karşılık oranını düşürmesini bekliyor. Son gelişmelerde, Başkan Donald Trump Pekin ile olumlu bir anlaşma konusunda iyimserliğini dile getirdi, ancak Devlet Başkanı Xi Jinping ile planlanan bir toplantının gerçekleşmeyebileceğini kabul etti.



Benzer şekilde, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Çin'in nadir toprak elementi ihracat kısıtlamaları ve Trump'ın gümrük vergisi tehditleri de dahil olmak üzere önemli konuları görüşmek üzere bu hafta sonu Malezya'da bir araya gelecek. Bu arada yatırımcılar, olası politika sinyalleri için Çin Komünist Partisi'nin Dördüncü Plenumunu yakından izliyor.