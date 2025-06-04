Çin, Trump'ı daha da kızdıracak... Rakibinden 500 uçak alacak

Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere göre Çin, Avrupalı liderlerin iki ülkenin uzun vadeli ilişkilerini kutlamak üzere Pekin'i ziyaret edeceği önümüzdeki aydan itibaren yüzlerce Airbus SE uçağı için sipariş vermeyi düşünüyor.



Gizli konularla ilgili olarak isimlerinin açıklanmasını istemeyen kişiler, Çinli havayolu şirketleriyle olası bir siparişin büyüklüğü konusunda görüşmelerin sürdüğünü söyledi.



Anlaşmanın yaklaşık 300 uçağı kapsayabileceğini ve hem dar gövde hem de geniş gövde modelleri içerebileceğini söyleyen bu kişiler, siparişin 200 ila 500 uçak arasında değişebileceğini ifade etti.



Söz konusu kişiler, görüşmelerin akıcı olduğunu ve bir sonuca varmadan dağılabileceğini ya da daha uzun sürebileceğini söyledi.



Airbus yorum yapmayı reddetti. Çin Sivil Havacılık İdaresi temsilcileri faksla yapılan yorum talebine yanıt vermedi.



ALMANYA VE FRANSA LİDERLERİ ÇİN'E GİDECEK



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, Çin ve Avrupa Birliği arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yılını kutlamak üzere Temmuz ayında Pekin'i ziyaret edebilecek liderler arasında yer alıyor.



TRUMP'A MESAJ OLABİLİR



İki liderin ülkeleri Airbus'ın en büyük iki sahibi ve uçak üreticisiyle yapılacak yüksek profilli bir anlaşma Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in ABD Başkanı Donald Trump'a ticaret konusunda bir mesaj göndermesini sağlayabilir.

TRUMP'IN NELER YAPACAĞI TAHMİN EDİLEMİYOR

Olası bir anlaşma durumunda hem Fransa ve Almanya hem de Çin'e Trump'ın neler yapacağına dair tahmin yürütmek zor. Ancak tarife tarafında vergileri daha da artıabileceği gerçeği ortaya duruyor.