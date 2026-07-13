Çin tüm dikkatleri üzerine çekti, 9 trilyon dolarlık plan ortaya çıktı

Çin , tüketimi genişletmeyi amaçlayan beş yıllık bir plan kapsamında, 2030 yılına kadar perakende satışlarını yaklaşık 60 trilyon yuan (8,85 trilyon dolar) seviyesine çıkarmayı hedeflerken, hane halkı gelirlerini de artırma sözü verdi.

Devlet Konseyi tarafından onaylanan ve Pazartesi günü açıklanan plan, yaşlı bakımı, çocuk bakımı, sağlık hizmetleri, kültür, turizm , spor ve eğitim gibi alanlarda hizmet tüketimini artırmayı taahhüt ediyor.

Ayrıca turizmle ilgili harcamaların artırılmasını, daha fazla ülkeye vizesiz girişin genişletilmesini ve Avrupa, ABD ve Kuşak ve Yol Girişimi'ne katılan ülkelere daha fazla doğrudan uluslararası uçuş yapılmasını talep ediyor.

Çin, tüketimi artırmaya yönelik ilk beş yıllık planı kapsamında hane halkı tüketim oranını önemli ölçüde yükseltmeyi ve tüketimin ekonomik büyümedeki rolünü güçlendirmeyi hedefliyor.

Pekin, dijital tüketim, yapay zeka destekli tüketim, yeşil tüketim, deneyimsel harcama ve yabancı tüketimi de dahil olmak üzere yeni tüketim modellerini teşvik edecek.

Plan ayrıca, daha güçlü istihdam, daha yüksek ücretler, daha fazla gayrimenkul geliri, iyileştirilmiş sosyal güvenlik ve daha iyi kamu hizmetleri yoluyla hane halkının harcama gücünü artırma ihtiyacını da vurguluyor.

Plan uyarınca Çin, otomobil alımları, konut ve eğlence etkinliklerine yönelik "mantıksız kısıtlayıcı önlemleri" kaldırma sözü verdi.

Planda belirtildiği üzere, mali ve finansal politika, tüketicilere doğrudan sağlanan faydalara, geçim kaynaklarına yönelik harcamalara ve tüketimle ilgili altyapıya daha fazla önem vermeli.