Çin varlık fonu borsalardaki düşüşü durdurmak için devrede

Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu (CSRC) tarafından yapılan açıklamada, fonun kararının memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Açıklamada, "hisselerin tarihi düşük seviyesinin orta ve uzun vadeli yatırım değerini artırdığı" değerlendirmesinde bulunuldu.



Çin'de merkezi yönetimin borsalarında geçen yılın sonundan itibaren süregelen düşüş ve satış döngüsünü kırmak üzere adımlar attığı gözleniyor.



CSRC, 28 Ocak'ta stratejik yatırımcıların, satış kısıtlaması bulunan hisse opsiyonlarını borç ve takas işlemlerinde kullanmasını yasakladığını duyurmuştu.



Amerikan yatırım bankası Goldman Sachs'ın tahminlerine göre, Çin Merkez Bankası, Çin Yatırım Şirketi ve devlete ait işletmeler, borsalardaki satış baskısını önlemek üzere son bir ayda yaklaşık 70 milyar yuan (9,8 milyar dolar) değerinde hisse satın aldı.