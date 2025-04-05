Çin ve ABD birbirini boğazlıyor: İki günde 6 trilyon dolar silindi

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergileri küresel ticareti şoka soktu. ABD'nin beklentileri aşan gümrük vergilerine Çin'den misilleme gecikmedi.



Trump, ABD'nin ikili ticarette yüksek açık verdiği ülkelere daha fazla vergi getirdi. Ülkenin ithalat yaptığı başlıca ticaret partnerlerinden Avrupa Birliği'ne yüzde 20, Çin'e yüzde 34 ve Vietnam'a yüzde 46 ek vergi açıklandı.

ABD'nin Vietnam'a uyguladığı yüksek vergi üzerinden de Çinli şirketleri hedef aldığı ifade edildi. Çinli şirketler, ürünlerini Vietnam gibi ülkeler üzerinden ABD'ye yönlendiriyordu.

Çin de ABD'ye yüzde 34 ile aynı oranda tarife uygulacağını açıkladı. Ayrıca Çin, ABD'nin nadir elementler ihracatına ve bazı ABD'li şirketlere yönelik de yaptırımları devreye aldı.

PEKİN, TRUMP'I KALBİNDEN VURDU



Tarife uygulamalarından Çin pazarına satış yapan Amerikan şirketleri büyük darbe aldı. Uzmanlar, Çin'in ek tarifelerinin ABD başkanını tam kalbinden vurduğunu söyledi. Ayrıca Çin'in farklı pazarlardan gıda ve diğer ihtiyaçları karşılamak konusunda endişeli görünmediğini ifade etti.



Buna rağmen küresel ticaretin birbirine çok bağlı olduğunu belirten uzmanlar, dünyanın en büyük iki ekonomisinin birbirlerinin boğazına sarılmasının dünya için tehlikeli bir durum olduğunu kaydetti.



Pekin, şubatta ABD'den ithalat edilen kömür ve doğalgaza yüzde 15, tarım makinelerine yüzde 10 ek vergi getirmişti. Ayrıca 18 Mart'a kadar ABD vergilerine misilleme olarak domuz eti, tavuk, soya fasulyesi ve diğer tarım ürünleri dahil olmak üzere 21 milyar dolarlık Amerikan ürününe yüzde 10 ila 15 oranında vergi uygulamaya başladı.



ABD BORSASINDA DEPREM



Çin'in tarife misillemesi, zaten bir süredir güç kaybeden ABD borsasında satışları hızlandırdı.



Kapanışta Dow Jones endeksi 2 bin 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 5,5 azalarak 38.314,86 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 5,97 azalışla 5.074,08 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 5,82 kayıpla 15.587,79 puana indi.



Endekslerdeki haftalık düşüş, Dow Jones için yüzde 7,9, S&P 500 için yüzde 9,1 ve Nasdaq için yüzde 10 oldu.



Endekslerdeki iki günlük keskin düşüş 6 trilyon doların üzerinde kayba neden olurken, Trump'ın göreve başlamasından bu yana ABD piyasalarından yaklaşık 10 trilyon dolar silindi.



AVRUPA'DA ÇİN HAZIRLIĞI



Öte yandan Çinli üreticilerin ABD pazarına girişinin önündeki engelleri artarken, Avrupa Birliği'ni (AB) beklenmedik bir ithalat dalgasıyla karşı karşıya olabileceği ifade edildi.



AB'nin Asya'dan gelen ucuz malların Avrupa pazarlarına yönelmesini engellemek için önlemler hazırladığı bildirildi. Çin ve Vietnam'a uygulanan tarifeler nedeniyle Avrupalı yetkililerin ithalat denetimlerini sıkılaştırmak üzerinde çalıştığı belirtildi.

Financial Timas'ta yer alan habere göre bir AB diplomatı, AB'nin Çinli elektrikli araçlarına yüzde 35'e kadar gümrük vergisi uyguladığını ancak daha yüksek vergiler uygulamak zorunda kalabileceğini söyledi. Analistler, ABD'nin sert uygulamaları nedeniyle AB ile Çin'in yakınlaşabileceğini de belirtti.