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Çin ve Hindistan Rusya'dan rekor petrol alımı yaptı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi nedeniyle birçok ülke Rusya'dan petrol ithalatını azaltırken, Hindistan ve Çin rekor alım yaptı.

Haberler 27.05.2022 - 13:21

Çin ve Hindistan Rusya'dan rekor petrol alımı yaptı

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ABD, İngiltere ve birçok Avrupalı şirket Ukrayna'daki savaş sonrası petrol alımlarını durdururken bu durum Moskova hükümetini Asyalı alıcılara yöneltti.

Asya'daki en büyük iki alıcı olan ve rekor hacimde Rus petrolü aldı.

Asya geçen ay ilk kez Avrupa'yı geçerek en büyük alıcı olurken Mayıs ayında 2 bölge arasındaki bu farkın daha da genişlemesi bekleniyor.

ABD, İngiltere ve birçok Avrupalı şirket Ukrayna'daki savaş sonrası petrol alımlarını durdururken bu durum Moskova hükümetini Asyalı alıcılara yöneltti.

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