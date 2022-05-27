Çin ve Hindistan Rusya'dan rekor petrol alımı yaptı

ABD, İngiltere ve birçok Avrupalı şirket Ukrayna'daki savaş sonrası petrol alımlarını durdururken bu durum Moskova hükümetini Asyalı alıcılara yöneltti.

Asya'daki en büyük iki alıcı olan Hindistan ve Çin rekor hacimde Rus petrolü aldı.

Asya geçen ay ilk kez Avrupa'yı geçerek en büyük alıcı olurken Mayıs ayında 2 bölge arasındaki bu farkın daha da genişlemesi bekleniyor.

ABD, İngiltere ve birçok Avrupalı şirket Ukrayna'daki savaş sonrası petrol alımlarını durdururken bu durum Moskova hükümetini Asyalı alıcılara yöneltti.