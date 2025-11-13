Çin vergi kaçağı avına çıktı, hedefinde Amazon var

Konuya yakın kaynaklara göre, Çin vergi makamları, Amazon.com de dahil olmak üzere e-ticaret devlerine, sınır ötesi iş yapmak için çevrimiçi platformları kullanan tüccarların vergi kaçırmasını önlemek için nadir görülen bir adım atarak, ilk kez satış verilerini teslim etmelerini emretti.

Ülke genelindeki online satıcıların verdiği bilgiye göre, son aylarda Çin'deki vergi daireleri, eksik beyan edilen satışları önlemek amacıyla bazı Çinli tüccarların üçüncü çeyrek gelirlerini büyük platformlara bildirmelerini istedi. Bu satıcılar, bilgilerin hassas olması nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemedi.

Kaynaklar, Amazon'un Ekim ortasında veri paylaşımına başladığını, Alibaba Group Holding Ltd.'nin AliExpress, Temu ve Shein Group Ltd. gibi Çin menşeli rakiplerinin ise haftalar önce kendilerine sorulmasının ardından verileri teslim ettiğini söyledi.

Vergi makamları, platformları herhangi bir usulsüzlükle suçlamıyor.

VERGİ GELİYOR

Kaynaklar, verilerin Çinli düzenleyicilere, vergi dairelerine bildirdikleri rakamlardan genellikle çok daha yüksek olan çevrimiçi ihracatçıların satışları hakkında daha doğru bir tablo sunduğunu ekledi. Kaynaklar, beyannameleri platform verileriyle uyumlu hale getirirlerse, satıcıların yüzde 13'e varan katma değer vergisi ve kurum vergileriyle karşı karşıya kalabileceğini ve geriye dönük vergilerin kâr marjlarını yok edebileceğini belirtti.

Çin vergi yasalarına göre, yıllık satışları 5 milyon yuandan (yaklaşık 703 bin ABD doları) fazla olan şirketler yüzde 13'e varan oranda KDV ödemek zorunda. Tüccarlar, yalnızca gümrük belgeleri ve diğer ihracat kanıtlarını sunabilmeleri durumunda vergiden muaf tutuluyor; çoğu çevrimiçi satıcının mevcut iş yapısı altında bunu yapmakta zorlandığı da bir gerçek.

Marketplace Pulse'un Eylül ayında yayınladığı rapora göre, Çinli satıcılar artık Amazon'un küresel aktif satıcı tabanının yarısından biraz fazlasını oluşturuyor. Bu, Çinli satıcıların tüm uluslararası pazaryerlerinde ilk kez yüzde 50 barajını aştığı anlamına geliyor.

Amazon sözcüsü Bloomberg'e yaptığı açıklamada, şirketin "faaliyet gösterdiği her ülkede geçerli tüm yasa ve düzenlemelere uyduğunu" söyledi. Çin Devlet Vergi İdaresi, Shein, Temu ve AliExpress yorum taleplerine yanıt vermedi.