Çin'de 11 yıl sonra bir ilk, en yüksek seviyeye ulaştı

Çin 'in döviz rezervleri Mayıs 2026'da 31,7 milyar ABD doları artarak 3 trilyon 442 milyar ABD dolarına ulaştı. Bu, Nisan ayındaki 3,4 trilyon ABD dolarına göre yüzde 0,93'lük bir artış anlamına geliyor ve Ekim 2015'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Artış, doların genel olarak ivme kazanmasıyla gerçekleşti. Yuan geçen ay ABD doları karşısında yüzde 0,95 değer kazanırken, dolar da başlıca para birimlerinden oluşan bir sepet karşısında yüzde 0,85 güçlendi. Bu arada, Çin Halk Bankası altın rezervlerini 19'uncu ay üst üste artırmaya devam etti ve rezervler Mayıs ayında Nisan ayındaki 74,64 milyon ons saf altın rezervinden 74,96 milyon ons'a hafifçe yükseldi.

Ancak, bu rezervlerin değeri bir önceki aya göre hafifçe azalarak 340,07 milyar ABD dolarına düştü (Nisan ayında 344,17 milyar ABD dolarıydı).