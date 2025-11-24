Çin'de bitcoin madenciliği sessiz sedasız geri dönüyor

Bitcoin madencileri ve sektör verilerine göre bireysel ve kurumsal madenciler ülkedeki ucuz elektrikten ve enerji kaynakları fazla olan bazı bölgelerdeki veri merkezlerinin artışından yararlanıyorlar.

Çin, 2021'de ülkenin finansal istikrarına ve enerji tasarrufuna yönelik tehditleri gerekçe göstererek tüm kripto para birimlerinin ticaretini ve madenciliğini yasaklamıştı. Bu yasak getirilmeden önce, Çin dünyada en çok kripto para madenciliği yapılan ülkeydi.

Yasak sonucunda küresel bitcoin madenciliğinde pazar payı sıfıra düşen Çin, bitcoin madenciliği faaliyetlerini izleyen Hashrate Index'e göre, Ekim sonunda %14 pazar payına ulaşarak bu alanda dünyada üçüncü sıraya yükseldi.

Çin'deki bitcoin madenciliğindeki canlanma, dünyanın en büyük kripto para birimi olan bitcoin için talep ve fiyat desteği sağlayabilir.