Çin'de demir cevheri fiyatları geriledi

Dünyanın borsaya kote olmuş en büyük madencilik şirketi olan BHP yıllık demir cevheri görünümünde değişikliğe gitmedi ve küresel ekonomideki belirsizliklerin tedarik zincirleri, enerji maliyetleri, istihdam piyasaları, ekipman ve metallere erişim üzerinde etkili olmaya devam edeceği uyarısında bulundu.

Singapur emtia borsasında işlem gören kasım teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı yüzde 0,7 düşerek ton başına 92 dolara geriledi. Kontrat dün, 90,30 dolar ile bu yılın dip seviyesini görmüştü.



Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan ocak teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı dün 678 yuan ile altı haftanın dip seviyesini görmesinin ardından bugün yüzde 0,4 gerileyerek ton başına 688 yuandan (95.24 dolar) kapandı.



Demir cevherinin spot fiyatları yüzde 62 demir içerikli spot fiyatları dün ton başına 94 dolar 11 ayın dip seviyesini görmüştü.



Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik art arda dördüncü seansta da düşüş kaydederek yüzde 0,5, sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo yüzde 0,4 geriledi.



Paslanmaz çelik ise yüzde 1,5 yükseldi.



Dalian kok kömürü vadeli fiyatları yüzde 0,3 geriledi ancak kok vadeli fiyatları yüzde 0,3 yükseldi.

