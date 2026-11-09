Çin'de enflasyon 3 ayın en düşük seviyesinde

Çin 'in yıllık enflasyon oranı, Ekim 2026'da bir önceki aya göre yüzde 0,9'dan yüzde 0,7'ye gerileyerek Haziran ayından bu yana en düşük seviyeye ulaştı ve piyasa beklentisi olan yüzde 0,8'in biraz altında kaldı.

Gıda dışı enflasyon (yüzde 1,5) sabit kalırken, ulaşım maliyetlerinde (yüzde 5,3'e karşı Eylül ayında yüzde 4,3) bir artış görüldü; bu da küresel petrol fiyatlarındaki artışa bağlı olarak son dönemdeki yakıt fiyat artışlarının yansıması oldu.

Bu durum, giyim (yüzde 1,1'e karşı yüzde 1,2) ve sağlık yüzde 2,4'e karşı yüzde 2,7) enflasyonundaki düşüşle dengelendi. Eğitim maliyetleri biraz daha hızlı artarken (yüzde 1,5'e karşı yüzde 1,4), konut fiyatları düşük seviyede kaldı (yüzde -0,3'e karşı yüzde -0,3). Gıda tarafında ise fiyatlar yedinci ay üst üste düşüş göstererek (yüzde -2,9'a karşı yüzde -1,7), bol miktarda domuz eti arzı ve sürekli zayıf tüketim nedeniyle bir yılın en sert düşüşünü kaydetti.

Gıda ve enerji hariç çekirdek enflasyon, Ağustos ve Eylül aylarındaki yüzde 1 seviyelerinden gerileyerek dokuz ayın en düşük seviyesi olan yüzde 0,8'e düştü. Aylık bazda tüketici fiyatları ise Eylül ayındaki yüzde 0,2'lik artışın ardından beklentilerle uyumlu olarak değişmeden kaldı.