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Çin'de enflasyon beklentileri aştı

Çin'de nisan ayı enflasyonu yıllık bazda yüzde 0,3 beklentileri aştı.

Çin'de enflasyon beklentileri aştı

Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre, tüketici fiyatları beklentilerden daha hızlı yükseldi.

rakamları uzun süreli deflasyon ilişkin endişelerin azalmasına neden oldu.

Nisan ayında tüketici fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 0,3 artış kaydetti. Bu rakam, ekonomistlerin yüzde 0,2'lik tahmininin üzerinde gerçekleşti. Mart ayı enflasyonunda yüzde 0,1 artış kaydedilmişti.

Ülkede üretici fiyatları ise yıllık bazda yüzde 2,5 düştü. Mart ayında yüzde 2,8'lik gerileme yaşanmıştı.

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