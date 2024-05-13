Çin'de enflasyon beklentileri aştı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre, tüketici fiyatları beklentilerden daha hızlı yükseldi.



Enflasyon rakamları uzun süreli deflasyon ilişkin endişelerin azalmasına neden oldu.



Nisan ayında tüketici fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 0,3 artış kaydetti. Bu rakam, ekonomistlerin yüzde 0,2'lik tahmininin üzerinde gerçekleşti. Mart ayı enflasyonunda yüzde 0,1 artış kaydedilmişti.



Ülkede üretici fiyatları ise yıllık bazda yüzde 2,5 düştü. Mart ayında yüzde 2,8'lik gerileme yaşanmıştı.



