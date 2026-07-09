Çin'de enflasyon beklentilerin altında

Çin 'in yıllık enflasyonu, Nisan ve Mayıs aylarındaki yüzde 1,2'lik seviyenin ardından Haziran 2026'da yüzde 1'e geriledi ve piyasa beklentisi olan yüzde 1,1'in biraz altında kalarak son üç ayın en düşük artışını kaydetti. Gıda dışı enflasyon , ulaşım maliyetlerindeki düşüşe (Mayıs ayındaki yüzde 5,4'e kıyasla yüzde 4,1) bağlı olarak yavaşladı (Mayıs ayındaki yüzde 1,9'a kıyasla yüzde 1,5).

Bu düşüş, Ortadoğu'daki çatışmanın hafiflemesinin ardından enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle hükümetin Haziran ayında iç piyasadaki benzin ve dizel fiyatlarını düşürmesinden kaynaklandı. Giyim (yüzde 1,4'e kıyasla yüzde 1,4), sağlık (yüzde 2,3'e kıyasla yüzde 2,1) ve eğitim (yüzde 1,4'e kıyasla yüzde 1,3) fiyatları da artmaya devam etti.

Bu arada, konut maliyetleri daha hızlı bir düşüş gösterdi (yüzde -0,3'e kıyasla yüzde -0,2). Gıda tarafında ise fiyatlar, büyük ölçüde domuz eti fiyatlarındaki sürekli düşüş ve taze meyve fiyatlarındaki devam eden düşüşler nedeniyle art arda üçüncü ayda da düştü (yüzde -1,6'ya kıyasla yüzde -1,7). Gıda ve enerji hariç çekirdek enflasyon, Mayıs ayındaki yüzde 1,1'lik artışın ardından yıllık bazda yüzde 1 yükseldi. Aylık bazda ise tüketici fiyatları, Mayıs ayındaki yüzde 0,1'lik hafif düşüşün ardından yüzde 0,3 azaldı; piyasa beklentileri ise yüzde 0,2'lik bir düşüş yönündeydi.