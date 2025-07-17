Çin'de genç işsizlikte büyük düşüş

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun yayınladığı verilere göre, üniversite öğrencileri hariç 16-24 yaş arası genç işsizlik oranı, Haziran 2025'te bir önceki ayın yüzde 14,9'undan yüzde 14,5'e geriledi ve bu, Haziran 2024'ten bu yana en düşük seviye oldu. Bu arada, ülkedeki ankete katılan işsizlik oranı Haziran ayında altı ayın en düşük seviyesi olan yüzde 5'te kalarak piyasa beklentileriyle uyumlu seyretti.

Pekin, ABD ile devam eden ticaret gerginlikleri ve artan genç işsizliği nedeniyle yakın zamanda yeni istihdam istikrar önlemleri uygulamaya koydu. İşgücü piyasası üzerindeki baskıyı azaltmak için Devlet Konseyi, yerel yönetimlerin işsizlik sigortası iade oranlarını artıracağını ve küçük firmalar için işsizlik sigortası iade oranlarını yüzde 90'a (önceki yüzde 60'tan) ve büyük firmalar için yüzde 50'ye (önceki yüzde 30'dan) çıkaracağını duyurdu. Operasyonel zorluklarla boğuşan şirketler ayrıca emeklilik, işsizlik ve iş kazası sigorta programlarına yapılan ödemeleri ertelemek için başvuruda bulunabilirler.