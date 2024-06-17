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Çin'de ham petrol ve doğalgaz üretimi arttı

Çin'de 2024'ün ilk 5 ayında fosil yakıtlar içinde kömür üretimi azalırken ham petrol ve doğalgaz üretimi arttı.

Çin'de ham petrol ve doğalgaz üretimi arttı

Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, Ocak-Mayıs 2024'te kömür üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 azalırken, ham üretimi yüzde 1,8, üretimi de yüzde 5,2 arttı.

Söz konusu dönemde, kömür ithalatı yüzde 12,6, ham petrol ithalatı yüzde 0,4 ve doğalgaz ithalatı yüzde 17,4 yükseldi.

, bu dönemde 1,86 milyar ton kömür üretirken, 200 milyon ton ithal etti.

Ham petrol üretimi 89,1 milyon tona, ithalatı da 229,03 milyon tona çıktı.

İlk 5 ayda ülkede 103,3 milyar metreküp doğal gaz üretilirken, 54,28 milyon ton petrol eşdeğeri doğalgaz ithal edildi.

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