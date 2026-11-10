Çin'de hedefler tutmadı

Çin 'in ticaret fazlası, Ekim 2026'da bir önceki yıla göre 88,00 milyar dolardan 105,28 milyar dolara yükseldi, ancak 125,8 milyar dolarlık tahminlerin çok altında kaldı. İhracatın ithalattan daha az artması ve ticaret dengesizliklerini giderme çabaları nedeniyle, bu rakam Mayıs ayından bu yana en düşük ticaret fazlası oldu.

Çin 'in ABD ile ticaret fazlası ise Eylül ayındaki 34 milyar dolardan 32,71 milyar dolara geriledi. Küresel yapay zeka altyapısı patlamasının Çin yüksek teknoloji ürünlerine olan güçlü talebi sürdürmesiyle ihracat yıllık bazda yüzde 35,2 artarak 412,33 milyar dolara ulaştı ve yüzde 33,5'lik tahminlerin üzerinde gerçekleşti, ancak büyüme Eylül ayındaki yüzde 36,3'lük orandan biraz yavaşladı.

İthalat ise yıllık bazda yüzde 41,6 artarak 307,05 milyar dolara yükseldi ve yüzde 32'lik tahminleri aşarak Eylül ayındaki yüzde 31'lik büyümeden önemli ölçüde daha hızlı bir artış gösterdi.

2026 yılının ilk on ayında Çin'in ticaret fazlası 1 trilyon 43 milyar dolara ulaşarak, üst üste ikinci yıl 1 trilyon doları aştı ve yıllık rakamın geçen yılki 1,2 trilyon dolarlık rekoru geçmesi yolunda ilerledi.