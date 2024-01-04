Çin'de hizmet faaliyetleri 5 ayın zirvesinde

Çin'de hizmetler sektöründeki aktivitenin barometresi kabul edilen öncü Caixin PMI göstergesi, 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı.



Ülkede hizmet faaliyetleri aralık ayında 51,5 seviyesinden 52,9'a yükseldi. Temmuz ayından bu yana en yüksek seviyesini gören veri, büyümeyi daralmadan ayıran 50 seviyesinden daha da uzaklaştı.



Hizmet faaliyetlerinin yeni işlerdeki güçlü artıştan destek bulduğu belirtildi. Geçen ay yabancı talebinin arttığına dikkat çekilirken, talep koşullarındaki iyileşmenin şirketlerin personel seviyelerine artırma gereksinimini ortaya çıkarttığı kaydedildi.



Çin'e aralık ayında Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 214 bin yolcunun giriş yaptığı bildirildi.