Çin'de hizmet sektörü büyüyor

Çin'de hizmetler sektörü faaliyetleri Ağustos ayında daha güçlü iç talep ve ihracat siparişlerindeki toparlanmanın etkisiyle Mayıs 2024'ten bu yana en hızlı şekilde büyüdü.



S&P Global tarafından derlenen RatingDog Çin Genel Hizmetler PMI, Temmuz ayındaki 52,6 seviyesinden 53,0'a yükselerek 15 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 50'nin üzerinde bir okuma genişlemeye işaret ediyor.



Bu iyileşme, Ağustos ayında 50,0'dan 50,5'e yükselen ve imalat dışı sektörde ılımlı bir toparlanmaya işaret eden resmi hizmetler PMI ile uyumludur.



Büyüme, yeni işlerde Mayıs 2024'ten bu yana görülen en keskin artışla desteklenirken, ihracat siparişleri, güçlenen turizm ve ABD-Çin ticaret gerilimlerinin hafiflemesiyle Şubat ayından bu yana en hızlı artışını gösterdi.



Talep artışına rağmen, firmalar maliyet kaygıları nedeniyle personel azalttı ve ayrılan işçilerin yerine yenilerini almadı. Girdi maliyetleri, ücretler ve hammaddeler nedeniyle yüksek kalmaya devam etti, ancak firmalar rekabetçi kalabilmek için çıktı fiyatlarını düşürerek Temmuz ayındaki kısa süreli artışı tersine çevirdi.



RatingDog'un kurucusu Yao Yu, "Kârlar üzerinde devam eden baskı uzun vadeli riskler oluşturabilir," dedi. "Toparlanmanın sürekliliği iç talebin iyileşip iyileşmeyeceğine bağlı olacaktır."



İmalat ve hizmetleri kapsayan Bileşik PMI, Ağustos ayında 50,8'den 51,9'a yükseldi ve hizmetler büyümeye öncülük etti.