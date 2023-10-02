Çin'de hizmetler sektöründeki aktivite yılın en düşüğünde

Ekonomi ve finans haberleri servisi Caixin'in Çin Genel Hizmetler Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), eylülde önceki aya göre 1,6 puan azalarak 51,8'e düştü.



Endeks, büyüme eşiği olan 50 puanın üzerinde seyretse de son 9 ayın en düşük seviyesine geriledi.



Hizmetler sektöründe ocak ayından bu yana en düşük istihdam artışı kaydedilirken iş güveni alt endeksi son 10 ayın en düşük seviyesine indi.



Eylülde hizmetlere yönelik genel talepte sınırlı artış gözlenirken yeni kurulan işletmelerin sayısı da yılın en düşük seviyesindeydi.



Kovid-19 kısıtlamalarının etkisiyle 2022'nin son 4 ayında 50'nin altına seyreden endeks, bu yıl ocakta 52,9 ile yeniden büyüme eşiğinin üzerine çıkmış, şubatta 55, martta 57,8, nisanda 56,4, mayısta 57,1, haziranda 53,9, temmuzda 54,1 ve ağustosta 51,8 ile genişleme eğilimini sürdürmüştü.



Piyasa veri hizmetleri şirketi IHS Markit'in Çin'de hizmetler sektöründe faaliyet gösteren 400'den fazla şirketin satın alma yöneticilerine gönderdiği anketlerin sonuçlarına göre hazırlanan endeks, sektördeki ekonomik aktivitenin barometresi olarak görülüyor.



Öte yandan Çin'de, Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 74. yıl dönümünün kutlandığı Ulusal Gün Haftası ile Ay takvimine göre kutlanan geleneksel Güz Ortası Festivali'nin denk geldiği uzun tatil döneminde turizm gelirlerindeki artışın sektörü canlandırması bekleniyor.



Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı, 29 Eylül'de başlayan 10 günlük tatil döneminde 896 milyon turistin ülke içinde seyahat etmesinin beklendiğini bildirdi. Bu, turist sayısının, Kovid-19 salgını nedeniyle seyahat kısıtlamalarının uygulandığı geçen yıla göre yüzde 86 artacağı anlamına geliyor.



Bakanlık, tatil süresince iç turizm gelirinin geçen yıla kıyasla yüzde 138 artışla 782,5 milyar yuana (yaklaşık 109 milyar dolar) çıkacağını öngörüyor. Beklenti gerçekleşirse 2018'den bu yana Ulusal Gün Haftası tatilinde en yüksek gelire ulaşılmış olacak.



Çin'in popüler otel rezervasyon platformu Fliggy'nin verilerine göre, tatil döneminde yapılan yurt içi ve dışı otel rezervasyonlarının sayısı, geçen yılın Ulusal Gün ve Güz Ortası Festivali tatil dönemlerine göre 6 kat artış gösterdi.



Restoranlar, eğlence mekanları ve turistik etkinlik rezervasyonları için kullanılan Meituan-Dianping platformları da turistik etkinlik rezervasyonlarının, Kovid-19 öncesi döneme göre 2 kat, restoran rezervasyonlarının ise yüzde 112 arttığını açıkladı.



İMALAT SEKTÖRÜNDE TOPARLANMA HALA KIRILGAN



Öte yandan Caixin'in imalat sanayi PMI endeksi, eylülde 50,6 ile büyüme eşiğinin üzerinde kalsa da geçen aya göre düşüş kaydetti.



Endeks, ağustosta 51'e yükselerek şubattan beri ilk kez büyüme eşiğinin üzerine çıkmıştı.



Ulusal İstatistik Bürosu'nun (UİB) 30 Eylül'de açıkladığı resmi imalat sanayi PMI endeksi de 50,2'ye yükselerek marttan bu yana ilk kez büyüme eşiğini aşmıştı.



UİB'nin imalat dışı PMI endeksi ise 0,7 artışla 51,7'ye çıkarak son 5 aydaki azalma eğilimini düzeltmişti.

