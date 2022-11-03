Çin'de hizmetler sektöründeki ekonomik etkinlik iki aydır düşüşte

Ekonomi ve finans haberleri servisi Caixin'in Çin Genel Hizmetler İş Etkinliği Endeksi, ekimde önceki aya göre 0,9 puan azalarak 48,4'e indi.



Mart, nisan ve mayıs aylarında büyüme eşiği olan 50'nin altında kalan öncü gösterge, temmuz ve ağustos aylarında 50'nin üzerine çıktıktan sonra eylülde 49,3'e düşerek yeniden daralmaya işaret etmişti.



Sabit ortalamanın 50 puan olduğu endekste, 50'nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerdeki artışa, altındaki değerler ise azalmaya işaret ediyor.



Çin'de hizmetler sektöründe faaliyet gösteren 400'den fazla şirketin satın alma yöneticilerine gönderilen anketlerin sonuçlarına göre hazırlanan endeks, hizmetler sektöründeki ekonomik etkinliğin barometresi olarak görülüyor.



Sonbahardaki Covid-19 salgınları ve karantina tedbirleri üretime olduğu kadar tüketime darbe vururken, ekonomik toparlanmanın kırılgan seyir izlediği gözleniyor.



Caixin'in dün açıkladığı, imalat sektöründeki ekonomik etkinliği ölçen Çin İmalat Satın Alma Yöneticileri (PMI) Endeksi de ekimde önceki aya göre 1,1 puan artışla 49,2'ye çıksa da son iki aydaki daralma eğilimi sürdürmüştü. Endeks, ağustosta 49,5, eylülde ise 48,1 ile büyüme eşiğinin altında kalmıştı.



SALGIN TEDBİRLERİ EKONOMİK BEKLENTİLERİ DÜŞÜRÜYOR



Çin'de bahar aylarında başta ülkenin en büyük kenti Şanghay olmak üzere büyük nüfusu barındıran ve kritik sanayi ve iş kollarına ev sahipliği yapan şehirlerindeki Covid-19 kısıtlamalarının ekonomi üzerindeki etkisi belirgin şekilde hissedilmişti.



Birçok sahada ölçülen ekonomik performans, ilk vakaların Çin'in Vuhan kentinde görüldüğü Covid-19 salgınının ilk aylarından bu yana en düşük seviyelere gerilemişti.



Omicron'un bulaşıcılığı yüksek alt varyantlarının yayılmasıyla sonbaharda ülkede vaka sayısı artarken, ekonomik faaliyetleri sekteye uğratan salgın tedbirlerinin son çeyrekte değişeceğine dair işaret görülmemesi, ekonomik beklentilere güveni olumsuz etkiliyor.



Öncü göstergeler, ekonomik toparlanmanın dalgalı seyrettiğini gösterirken hükümetin bu yıl için yüzde 5,5 civarında olmasını öngördüğü büyüme hedefine ulaşıp ulaşamayacağı belirsiz görünüyor. Büyüme oranı ilk üç çeyrekte yüzde 3'te kalmıştı.



Çin, Covid-19'a karşı, vakaları ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor. Strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.

