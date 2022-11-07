Çin'de ihracat, 2 yılı aşkın süre sonra ilk kez azaldı

Gümrükler Genel İdaresi verilerine göre, ekimde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 azalarak 298,37 milyar dolara indi.



Ülkenin ihracatı, Kovid-19 salgının ilk etkilerinin hissedildiği Mayıs 2020'den bu yana ilk kez yıllık bazda eksiye düştü.



İhracattaki azalmada dünyadaki talep düşüşünün yanı sıra Çin'deki Kovid-19 tedbirlerinin tedarik zincirlerinde yarattığı sıkıntıların etkili olduğu tahmin ediliyor.



İTHALAT DA DÜŞÜŞTE



İthalat ise ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 azalarak 213,22 milyar dolara geriledi.



Eylülde 84,75 milyar dolar olan dış ticaret fazlası, ekimde 85,15 milyar dolara çıktı.



Çin'de eylülde ihracat yüzde 5,7, ithalat ise yüzde 0,3 artış kaydetmişti.



EKONOMİK ETKİNLİK DARALMA EŞİĞİNDE



Çin'de geçen hafta açıklanan imalat ve imalat dışı sektörlerdeki öncü ekonomik aktivite verileri, ekimde büyüme eşiğinin altında kalmıştı.



Ulusal İstatistik Bürosunun (UIB) yayımladığı Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), imalat sektöründe geçen aya göre 0,9 puan azalarak 49,2'ye, imalat dışı sektörlerde ise 1,9 puan düşüşle 48,7'ye inmişti.



Hizmetler sektöründeki ekonomik etkinliğin barometresi olarak görülen, ekonomi ve finans haberleri servisi Caixin'in yayımladığı Çin Genel Hizmetler İş Etkinliği Endeksi de ekimde önceki aya göre 0,9 puan azalarak 48,4'e inmişti.



SALGIN TEDBİRLERİ EKONOMİK BEKLENTİLERİ DÜŞÜRÜYOR



Çin'de bahar aylarında başta ülkenin en büyük kenti Şanghay olmak üzere büyük nüfusu barındıran ve kritik sanayi ve iş kollarına ev sahipliği yapan şehirlerindeki Covid-19 kısıtlamalarının ekonomi üzerindeki etkisi belirgin şekilde hissedilmişti.



Birçok sahada ölçülen ekonomik performans, ilk vakaların Çin'in Vuhan kentinde görüldüğü Covid-19 salgınının ilk aylarından bu yana en düşük seviyelere gerilemişti.



Omicron'un bulaşıcılığı yüksek alt varyantlarının yayılmasıyla sonbaharda ülkede vaka sayısı artarken, ekonomik faaliyetleri sekteye uğratan salgın tedbirlerinin son çeyrekte değişeceğine dair işaret görülmemesi, ekonomik beklentileri ve güveni olumsuz etkiliyor.



Dış ticaret verileri ve ekonomik etkinlik göstergeleri, toparlanmanın dalgalı seyrettiğini gösterirken, hükümetin bu yıl için yüzde 5,5 civarında olmasını öngördüğü büyüme hedefine ulaşıp ulaşamayacağı belirsiz görünüyor. Çin ekonomisi, ilk üç çeyrekte yüzde 3 büyüme kaydetmişti.



Çin, Covid-19'a karşı, vakaları ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor. Strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.