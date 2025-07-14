Çin'de ihracat arttı

Çin'den yapılan ihracat Haziran 2025'te yıllık bazda yüzde 5,8 artarak dört aylık zirve olan 325,2 milyar ABD dolarına ulaştı. Bu rakam, yüzde 5'lik artış beklentilerinin biraz üzerinde ve Mayıs ayındaki yüzde 4,8'lik büyümeden hızlanarak gerçekleşti.



İhracat büyümesindeki artış, Ağustos son teslim tarihinden önce gümrük vergilerinin geçici olarak hafifletilmesiyle gerçekleşti. Özellikle, nadir toprak elementleri ihracatı aylık bazda yüzde 32 arttı ve bu durum muhtemelen Haziran ayında kısıtlamaları hafifletmek ve küresel arzı yeniden sağlamak için varılan anlaşmalardaki ilerlemeyi yansıtıyor.



ABD ve Çin, Çin'in Nisan ayında ticaret gerilimlerinin zirve yaptığı dönemde uyguladığı ihracat kontrollerinin küresel tedarik zincirlerini aksatmasının ve bazı otomobil fabrikalarında kapanmalara yol açmasının ardından, geçen ay nadir toprak elementleri ticaretini yeniden açmayı amaçlayan bir dizi anlaşma imzaladı.



2025'in ilk yarısında Çin'in ihracatı yıllık bazda yüzde 5,9 artarak 1,81 trilyon ABD dolarına ulaştı. Bu dönemde tarım ürünleri (yüzde 1), gübre (yüzde 25,9) ve tekstil (yüzde 1,8) sevkiyatları arttı. Hedeflere göre ihracat Japonya'ya (yüzde 4,8), Birleşik Krallık'a (yüzde 8) ve ASEAN ülkelerine (yüzde 13) yükseldi.