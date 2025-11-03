Çin'de imalat büyümesi sert geriledi

RatingDog Çin Genel İmalat PMI, Eylül ayındaki altı aylık en yüksek seviyesi olan 51,2'den Ekim 2025'te 50,6'ya geriledi ve piyasa beklentisi olan 50,9'un altında kaldı. Fabrika faaliyetlerindeki yavaşlama, hem yeni siparişlerdeki hem de üretimdeki yavaş büyümeden kaynaklandı.



Yurt içi talep yeni siparişleri desteklerken, ihracat satışları artan ticaret belirsizliği nedeniyle Mayıs ayından bu yana en hızlı düşüşünü kaydetti.

Aynı zamanda, istihdam yedi ayın ardından ilk kez arttı ve iş büyümesi iki yılı aşkın süredir en hızlı seviyesine ulaştı.



Satın alma faaliyetleri üst üste dördüncü ay artış gösterdi. Maliyet tarafında, hammadde ve metal maliyetlerindeki artış ve arzdaki daralma nedeniyle girdi fiyatları daha ılımlı da olsa yükselmeye devam etti.

Bu arada, firmalar satışlarını korumaya çalıştıkça satış fiyatları düştü. Son olarak, artan ticaret endişeleri nedeniyle iş dünyası güveni altı ayın en düşük seviyesine geriledi.